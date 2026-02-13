Поиск

Трамп представит многомиллиардный план по Газе на заседании Совета мира на следующей неделе

Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп объявит о многомиллиардном плане восстановления сектора Газа на первом официальном заседании Совета мира на следующей неделе, сообщает Associated Press со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно им, администрация Трампа ожидает, что по меньшей мере делегации из 20 стран примут участие в первом заседании Совета мира, которое состоится 19 февраля.

Ожидается, что будет выделено несколько миллиардов долларов на восстановление разрушенного войной сектора Газа, а также тысячи военнослужащих для международных стабилизационных сил, которые должны обеспечить безопасность территории.

При этом в офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщили, что он не вернется в США на следующей неделе.

Создание Совета мира было частью предложенного Трампом плана по завершению конфликта в секторе Газа. О его формировании объявили в январе 2026 года.

Около 60 лидеров стран по всему миру получили приглашения в Совет, некоторые - в качестве основателей. Первым председателем Совета мира стал Трамп.

22 января в Давосе состоялась церемония учреждения Совета мира.

Хроника 07 октября 2023 года – 13 февраля 2026 года Обострение палестино-израильского конфликта
Дональд Трамп США Газа Давос
