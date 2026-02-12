Поиск

ВС Сирии взяли под контроль бывшую военную базу США Ат-Танф

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Сирийские правительственные войска взяли под контроль базу Ат-Танф на востоке страны, которая в течение многих лет использовалась американскими войсками для борьбы с "Исламским государством" (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России), сообщает "Аль-Арабийя" со ссылкой на Минобороны Сирии.

"В рамках координации между сирийской и американской сторонами подразделения армии Сирии взяли базу под контроль и начали развертывание на границе с Ираком и Иорданией", - заявило министерство.

По данным АР, развертывание сирийских войск на базе Ат-Танф и в прилегающих районах стало результатом соглашения, достигнутого в прошлом месяце между правительством и поддерживаемыми США курдскими Сирийскими демократическими силами (СДС), о включении СДС в состав национальных вооруженных сил.

Ат-Танф организована в 2016 году США и союзниками, которые заявляли, что военное присутствие в этом районе Сирии необходимо для борьбы с ИГ.

После нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года численность войск США в Сирии возросла более чем до 2 тысяч человек, поскольку поддерживаемые Ираном боевики начали наносить удары по американским войскам и интересам в регионе в ответ на бомбардировки Израилем Газы.

