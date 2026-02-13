Что случилось этой ночью: пятница, 13 февраля

Трамп объявит о многомиллиардном проекте восстановления Газы, суд вынес приговор по делу о пожаре в Хабаровском музтеатре, во Франции задержали девять человек из-за мошенничества в Лувре

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп объявит о многомиллиардном плане восстановления сектора Газа на первом официальном заседании Совета мира 19 февраля, сообщило AP со ссылкой на источники.

- Три человека, включая ребенка, пострадали при атаке БПЛА в Волгоградской области. Повреждены дома и автомобили.

- Суд вынес приговор фигурантам дела о пожаре в Хабаровском музтеатре в октябре 2024 г. Начальнику стройучастка дали шесть лет колонии, сварщику - 10 месяцев колонии-поселения.

- Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что в ходе поездки в Европу посетит Германию, Венгрию и Словакию, визит в РФ в его планы не входит.

- Во Франции задержали девять человек по делу о мошенничестве с билетами в Лувр. Ущерб музею за десятилетие оценивается в 10 млн евро.

- Судно "Гипанис", потерявшее ход в Тихом океане из‑за заклинившего винта, возобновило движение после того, как суперинтендант камчатской транспортной компании дистанционно помог экипажу устранить неисправность.

- Футболисты "Атлетико" со счетом 4:0 победили "Барселону" в первом матче полуфинала Кубка Испании.