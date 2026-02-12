Поиск

Швеция задействует истребители для патрулирования вокруг Гренландии и Исландии

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Швеция присоединится к миссии НАТО Arctic Sentry ("Арктический страж") и направит ВВС для патрулирования воздушного пространства вокруг Гренландии и Исландии, заявил в четверг шведский премьер Ульф Кристерссон.

"Как союзник по НАТО Швеция несет ответственность за обеспечение безопасности всей территории альянса. Арктический регион приобретает все большее стратегическое значение. Наше участие в операции Arctic Sentry демонстрирует, что мы являемся лояльным и активным союзником, который берет на себя ответственность за нашу общую безопасность, - сказал Кристерссон, говорится в сообщении правительства.

По данным портала шведского телевидения SVT, весной шведские ВВС разместят в Исландии шесть истребителей, два из которых будут работать исключительно в воздушном пространстве Гренландии, в том числе совместно с четырьмя истребителями Германии, под командованием НАТО и по ротационному графику. Их главная задача будет заключаться в мониторинге воздушного пространства для повышения ситуационной осведомлённости НАТО.

О намерении Латвии принять участие в миссии Arctic Sentry заявил министр обороны страны Андрис Спрудс. "Арктический регион имеет стратегическое значение для Латвии, так как влияет на трансатлантические цепочки поставок, логистику и общую безопасность. Мы готовы внести вклад, укрепляя коллективную оборону и тесно сотрудничая с союзниками", - приводит в четверг его слова пресс-служба минобороны.

Как сообщил министр, "Латвия в настоящее время уточняет тип и степень взаимодействия с союзниками в Arctic Sentry".

НАТО объявило 11 февраля о начале миссии Arctic Sentry, нацеленной на расширение присутствия войск альянса в Арктике.

Для выполнения миссий над Гренландией ожидается участие и других стран НАТО.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен отмечал, что "Arctic Sentry объединяет деятельность союзников в Арктическом регионе и формирует единую оперативную структуру".

"Это включает, среди прочего, учения "Холодный ответ", в которых Финляндия принимает активное участие", - добавил министр.

Пока нет приказов НАТО о высадке в Гренландии не поступало, отмечает SVT.

