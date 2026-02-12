FT сообщила об обысках в зданиях Еврокомиссии в Брюсселе

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Полиция Бельгии провела серию обысков в зданиях Еврокомиссии в Брюсселе, сообщает в четверг Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По данным собеседников газеты, следователи провели операцию в рамках расследования предполагаемых нарушений, совершенных во время продаж недвижимости ЕС в 2024 году.

Отмечается, что расследование затрагивает 23 здания, которые были приобретены бельгийским суверенным фондом благосостояния SFPIM за 900 млн евро. Тогда в ЕК заявляли, что продажа была осуществлена в соответствии с финансовыми положениями ЕС.