Фондовые индексы США завершили торги в четверг снижением

Фото: Michael M. Santiago/Getty Images

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в четверг, растеряв рост, достигнутый в начале сессии.

Инвесторы оценивали новости и отчетности компаний, а также перспективы смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Статданные, обнародованные в четверг, показали более слабое, чем ожидалось, сокращение числа новых заявок на пособие по безработице в США.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием, на прошлой неделе уменьшилось на 5 тыс. - до 227 тыс. Эксперты, консенсус-которых приводит Trading Economics, прогнозировали снижение до 222 тыс.

Между тем вышедшие в среду данные о рынке труда США оказались лучше ожиданий и были восприняты как хороший сигнал о состоянии американской экономики. В то же время они укрепили инвесторов во мнении, что на фоне сильных данных Федрезерв не будет спешить со снижением процентных ставок.

В пятницу выйдет январский отчет о динамике потребительских цен в США, который поможет участникам рынка скорректировать представление о дальнейшей политике американского центробанка.

Аналитики UBS Global Wealth Management полагают, что признаки замедления инфляции в ближайшие месяцы должны поддержать ФРС в стремлении к смягчению ДКП. По их словам, снижение ставок в периоды, когда в экономике не наблюдается рецессии, оказывает поддержку рынку акций.

Лидером роста среди компонентов индекса Dow Jones стал ритейлер Walmart Inc. (+3,8%), лидером снижения - производитель сетевого оборудования Cisco Systems Inc. (-12,3%), квартальная отчетность которого разочаровала инвесторов.

Самый большой подъем в составе S&P 500 продемонстрировала работающая в сфере цифровой инфраструктуры Equinix, нарастившая капитализацию на 10,4% после позитивной отчетности и годового прогноза. Самое сильное падение в этом индексе показал оператор маркетинговой платформы для разработчиков мобильных приложений AppLovin Corp., потерявший 19,7% рыночной стоимости несмотря на сильные квартальные результаты.

Акции производителя устройств для отслеживания товаров Zebra Technologies подорожали на 8,6%. Компания увеличила программу buyback на $1 млрд, а ее прогноз на 2026 год оказался лучше ожиданий рынка.

Бумаги крупнейшей в мире сети ресторанов быстрого питания McDonald's Corp. поднялись в цене на 2,7%. Ее скорректированная прибыль и выручка за четвертый квартал превзошли прогнозы экспертов.

Рыночная стоимость канадско-американской Restaurant Brands International (RBI), владеющей сетями ресторанов быстрого обслуживания, включая Burger King и Popeyеs, сократилась на 6,3%, хотя ее финансовые показатели за октябрь-декабрь оказались лучше оценок аналитиков.

Занимающаяся продажей подержанных автомобилей CarMax Inc. потеряла 10,6% капитализации после сообщения о назначении нового главного исполнительного директора. Им станет Кит Барр, ранее возглавлявший сеть отелей InterContinental Hotels Group.

Стоимость акций CBRE Group, работающей в сфере коммерческой недвижимости, упала на 8,8% после неоднозначной отчетности за прошедший квартал.

Бумаги производителя обуви Crocs Inc. подскочили в цене на 19%. Выручка компании за четвертый квартал значительно превзошла ожидания экспертов.

Акции всех компаний "великолепной семерки" подешевели в четверг, в том числе Apple Inc. - на 5%, Meta - на 2,8%, Tesla - на 2,6%, Amazon.com Inc. - на 2,2%, Nvidia Corp. - на 1,6%, Alphabet Inc. и Microsoft Corp. - на 0,6%.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 1,34%, до 49451,98 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 1,57% - до 6832,76 пункта.

Nasdaq Composite потерял 2,03% и закрылся на отметке 22597,15 пункта.

Apple Inc Amazoncom Alphabet Inc Dow Jones США ФРС Федрезерв
