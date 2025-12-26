Баку обещает продолжить мирную повестку в отношениях с Ереваном для заключения мирного договора

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Официальный Баку в 2026 году продолжит шаги в рамках мирной повестки в отношениях с Ереваном для заключения мирного соглашения, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

"Азербайджан в 2026 году продолжит придерживаться двустороннего, прямого и принципиального диалога с целью дальнейшего продвижения мирного процесса", - сказал Байрамов на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, в 2025 году использование возникшей исторической возможности для установления устойчивого и прочного мира в регионе, а также нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией на основе принципов суверенитета и территориальной целостности стали одним из основных направлений региональной политики Баку.

"Состоявшийся 8 августа в Вашингтоне саммит с участием лидеров Азербайджана, США и Армении, по итогам которого была подписана совместная декларация лидерами Азербайджана и Армении, создал условия для формирования новых геополитических реалий в регионе и обеспечил благоприятную среду для устойчивого мира и развития. В рамках данного саммита было парафировано соглашение о мире и установлении межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией, а также достигнут ряд других договорённостей", - отметил он.

Министр подчеркнул, что в ходе саммита также была достигнута новая договоренность об обеспечении беспрепятственного сообщения между основной частью Азербайджана и его Нахичеваньской Автономной Республикой. "Для этого планируется реализация международного маршрута "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP), который обеспечит внутреннее единство Азербайджана и будет способствовать региональной экономической интеграции. Данный проект также расширит региональные торговые и транспортные возможности", - отметил Байрамов.

По словам министра, особое значение приобретает подписание и ратификация уже парафированного мирного соглашения, а также устранение сохраняющихся в Конституции Армении территориальных претензий к Азербайджану и полное выполнение Ереваном обязательств по обеспечению беспрепятственного сообщения в рамках проекта TRIPP.

Байрамов добавил, что снятие со стороны Баку ограничений на транзит грузов из Азербайджана в Армению, а также закупка Арменией нефтепродуктов у Азербайджана являются позитивными мерами по укреплению доверия.