В Ереване допустили сотрудничество с Россией по "Маршруту Трампа", но не ее участие в нем

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Россия может иметь возможности сотрудничества с проектом "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (Trump Route for International Peace and Prosperity, TRIPP), но ее непосредственное участие в проекте не обсуждается, заявил на пресс-конференции в Вашингтоне глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

"Участие России в проекте не обсуждалось. Рамки деятельности TRIPP уже ясны. Но всем близким и не очень близким соседям выгодно разблокирование (транспортных коммуникаций - ИФ)", - сказал министр.

По его словам, у Армении "нет цели исключать Россию". "На территории Армении Россия имеет присутствие в разных инфраструктурах, к примеру, в железных дорогах. И это для России может создать возможности для связи, сотрудничества с TRIPP", - отметил Мирзоян.

Армения и США договорились о создании совместного предприятия по развитию транспортных путей в Армении в рамках проекта TRIPP.

Компания TRIPP Development займется обеспечением развития и внедрения инфраструктуры TRIPP, при этом контролироваться она будет США. В "дорожной карте" проекта, опубликованной Госдепартаментом США, уточняется, что Армения намерена предложить США долю в компании в размере 74%, а за собой оставить 26%.

Ожидается, что соглашение будет продлено еще на 50 лет с предоставлением правительству Армении дополнительного акционерного капитала, в результате чего его доля достигнет 49%.

Госсекретарь США Марко Рубио после встречи с Мирзояном заявил, что TRIPP "открывает Армению для бизнеса и позволяет ей экономически процветать, но делает это таким образом, чтобы никоим образом не ущемлять суверенитет Армении".

Проект "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" свяжет Азербайджан с Нахичеванью через территорию Армении по дороге в 42 км на юге республики.

8 августа в Вашингтоне премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты США и Азербайджана Дональд Трамп и Ильхам Алиев подписали декларацию, в которой отмечается, что Ереван будет работать с Вашингтоном и некоторыми третьими сторонами над выработкой рамок проекта транспортной связанности TRIPP на армянской территории. В рамках реализации проекта предполагается строительство автомобильной, железнодорожной и нефтегазовой инфраструктуры