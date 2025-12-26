Экс-премьера Малайзии осудили еще на 15 лет лишения свободы

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Суд Малайзии приговорил экс-премьера Наджиба Разака еще к 15 годам тюрьмы по делу о хищениях средств из национального инвестиционного фонда 1Malaysia Development Berhad (1MDB), сообщает в пятницу портал The Star.

"Высокий суд приговорил Разака к 15 годам тюремного заключения и штрафу в общем размере $2,82 млрд после того, как его признали виновным по делу 1MDB", - сообщает портал.

The Star уточняет, что бывший премьер призван виновным в злоупотреблении властью и отмывании денег.

По данным портала, в случае неуплаты штрафа тюремный срок увеличится до 40 лет. Кроме того, по решению судьи, новый срок заключения начнет отсчитываться лишь после того, как экс-премьер отбудет свой нынешний срок тюремного заключения, который завершится в 2028 году.

В 2020 году Наджиба Разака признали виновным по другим связанным с 1MDB делам, затем приговорили к 12 годам тюрьмы. Впоследствии срок заключения сократили до 2028 года.

Фонд 1MDB, созданный для финансирования проектов развития в Малайзии, оказался в центре скандала после того, как из него были выведены несколько миллиардов долларов в период с 2009 года по 2014 год в ходе международной преступной схемы. Скандал привел к началу многочисленных правительственных расследований и отставке Разака в 2018 году.

Согласно подсчетам Минюста США, в общей сложности из фонда украли как минимум $4,5 млрд, которые использовались для взяток правительственным чиновникам, пополнения созданного для этого фонда, который контролировал бывший премьер-министр, и покупки украшений, предметов искусства и недвижимости.