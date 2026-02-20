Трамп рассматривает ограниченный удар по Ирану для принуждения к заключению сделки

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп рассматривает различные варианты действий в отношении Ирана, в числе которых возможность нанесения ограниченного удара, чтобы заставить Тегеран заключить ядерную сделку, пишет The Wall Street Journal.

"Президент Трамп взвешивает возможность первоначально нанести ограниченный военный удар по Ирану, чтобы заставить страну выполнить его требования по ядерной сделке", - говорится в публикации.

Это первый шаг для давления на Тегеран, чтобы тот согласился на сделку, однако он "не дотягивает до полномасштабной атаки, которая могла бы спровоцировать серьезные ответные меры", отмечает газета.

По данным ее источников, такой удар, если он будет санкционирован, может быть нанесен в ближайшие дни и нацелен на несколько военных или правительственных объектов.

При этом, если Иран в результате снова не станет выполнять требование Трампа по отказу от обогащения урана, "США ответят широкомасштабной кампанией (...) потенциально нацеленной на свержение режима в Тегеране", пишет WSJ.

Тем не менее издание подчеркивает, что американский "президент рассматривает ряд военных вариантов, но заявил, что по-прежнему предпочитает дипломатию".

Ранее Трамп высказал мнение, что у Ирана есть 10-15 дней для заключения соглашения с США по ядерной проблеме и заверил, что Вашингтон получит сделку " тем или иным способом". Трамп вновь предупредил, что с Ираном "произойдут очень плохие вещи", если соглашение не будет достигнуто.