Глава МАГАТЭ попросил о временном прекращении огня для устранения ущерба на ЗАЭС

Фото: John Lamparski/Getty Images

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал Россию и Украину договориться о временном прекращении огня, чтобы провести оценку и устранить повреждения на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

"МАГАТЭ обратилось к обеим сторонам с предложением о прекращении огня, чтобы обеспечить безопасную оценку и устранение ущерба", - говорится в заявлении агентства.

Отмечается, что 10 февраля в результате военных действий была отключена резервная линия электропередачи "Ферросплавная-1". На данный момент ЗАЭС работает на единственной оставшейся магистральной линии электропередачи "Днепровская", которая обеспечивает все необходимые функции ядерной безопасности.

"Ситуация подчеркивает сохраняющуюся уязвимость станции и сохраняющиеся риски для ядерной безопасности в условиях конфликта", - заявили в агентстве.

В МАГАТЭ добавили, что готовы предоставить точный отчет о характере ущерба и любом воздействии на ядерную безопасность.

Агентство напомнило, что ранее содействовало заключению четырех временных соглашений о прекращении огня, которые позволили провести пять отдельных ремонтных работ на линиях электропередач, подключенных к ЗАЭС.

