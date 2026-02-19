Поиск

Брата британского короля отпустили из-под стражи

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Полиция отпустила в четверг вечером из-под стражи Эндрю Маунтбеттен-Виндзора - младшего брата короля Великобритании Карла III, сообщает Sky News.

Телеканал публикует фотографии, на которых видно, как Маунтбеттен-Виндзор садится в машину после выхода из полицейского участка в графстве Норфолк. Британские правоохранительные органы пока не комментировали это развитие событий.

Ранее в четверг сообщалось, что брат короля заключен под стражу британской полицией в связи с подозрением в ненадлежащим поведением на госслужбе. Это расследование связано с делом покойного американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Задержание прошло, когда Маунтбеттен-Виндзор отмечал свой 66-й день рождения дома.

Британские СМИ отмечали, что полиция изучала данные о том, что Маунтбеттен-Виндзор, ранее известный как принц Эндрю, делился конфиденциальной информацией с Эпштейном.

The Guardian подчеркивала, что Маунтбеттен-Виндзор стал первым членом королевской семьи Великобритании в новейшее время, которого задержали правоохранительные органы.

В конце в 2025 года Маунтбеттен-Виндзор был удален из списка британских пэров после того, как король Карл III принял решение о лишении его всех титулов в связи со скандалом с Эпштейном.

Король пошел на такой шаг из-за тесной связи его брата с Эпштейном, осужденного за несколько преступлений сексуального характера. В частности, правозащитница Вирджиния Джуффре обвинила младшего брата короля в том, что он несколько раз вступал с ней в сексуальную связь против ее воли, когда ей было 17 лет. Джуффре и принц Эндрю встретились благодаря Эпштейну.

Эпштейн - финансист, осужденный за несколько преступлений, в частности, торговлю детьми, организацию проституции, в том числе среди несовершеннолетних, и изнасилование 14-летней девочки. В 2019 году Эпштейн был найден мертвым в своей камере, судмедэксперты назвали причиной его смерти самоубийство, однако многие до сих пор сомневаются в этой версии. Дело Эпштейна привлекло всеобщее внимание, так как он близко общался со многими богатыми и высокопоставленными людьми, в том числе с президентом США Дональдом Трампом.

Великобритания принц Эндрю Джеффри Эпштейн
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Брата британского короля отпустили из-под стражи

Трамп заявил, что у Ирана есть 10-15 дней для заключения соглашения

Азербайджан не планирует участвовать в финансовом пакете помощи Газа на $7 млрд

Трамп продлил на год ряд санкций против России

 Трамп продлил на год ряд санкций против России

Что произошло за день: четверг, 19 февраля

Запасы нефти в США за неделю рухнули на 9 млн баррелей

 Запасы нефти в США за неделю рухнули на 9 млн баррелей

На западе Франции объявлен красный уровень угрозы наводнений

 На западе Франции объявлен красный уровень угрозы наводнений

Трамп ожидает участия России и Китая в финансовой помощи Газе

 Трамп ожидает участия России и Китая в финансовой помощи Газе

Трамп сообщил о выделении рядом стран $7 млрд на помощь Газе

Трамп по-прежнему уверен, что конфликт на Украине удастся решить

 Трамп по-прежнему уверен, что конфликт на Украине удастся решить
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 95 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8459 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 430 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });