Брата британского короля отпустили из-под стражи

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Полиция отпустила в четверг вечером из-под стражи Эндрю Маунтбеттен-Виндзора - младшего брата короля Великобритании Карла III, сообщает Sky News.

Телеканал публикует фотографии, на которых видно, как Маунтбеттен-Виндзор садится в машину после выхода из полицейского участка в графстве Норфолк. Британские правоохранительные органы пока не комментировали это развитие событий.

Ранее в четверг сообщалось, что брат короля заключен под стражу британской полицией в связи с подозрением в ненадлежащим поведением на госслужбе. Это расследование связано с делом покойного американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Задержание прошло, когда Маунтбеттен-Виндзор отмечал свой 66-й день рождения дома.

Британские СМИ отмечали, что полиция изучала данные о том, что Маунтбеттен-Виндзор, ранее известный как принц Эндрю, делился конфиденциальной информацией с Эпштейном.

The Guardian подчеркивала, что Маунтбеттен-Виндзор стал первым членом королевской семьи Великобритании в новейшее время, которого задержали правоохранительные органы.

В конце в 2025 года Маунтбеттен-Виндзор был удален из списка британских пэров после того, как король Карл III принял решение о лишении его всех титулов в связи со скандалом с Эпштейном.

Король пошел на такой шаг из-за тесной связи его брата с Эпштейном, осужденного за несколько преступлений сексуального характера. В частности, правозащитница Вирджиния Джуффре обвинила младшего брата короля в том, что он несколько раз вступал с ней в сексуальную связь против ее воли, когда ей было 17 лет. Джуффре и принц Эндрю встретились благодаря Эпштейну.

Эпштейн - финансист, осужденный за несколько преступлений, в частности, торговлю детьми, организацию проституции, в том числе среди несовершеннолетних, и изнасилование 14-летней девочки. В 2019 году Эпштейн был найден мертвым в своей камере, судмедэксперты назвали причиной его смерти самоубийство, однако многие до сих пор сомневаются в этой версии. Дело Эпштейна привлекло всеобщее внимание, так как он близко общался со многими богатыми и высокопоставленными людьми, в том числе с президентом США Дональдом Трампом.