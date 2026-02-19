Поиск

Трамп заявил, что у Ирана есть 10-15 дней для заключения соглашения

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - У Ирана есть 10-15 дней для заключения соглашения с США по иранской ядерной программе, заявил американский президент Дональд Трамп.

В миреПалата представителей попытается помешать Трампу атаковать Иран без одобрения КонгрессаЧитать подробнее

"Думаю, речь о 10-15 днях. Наверное, это максимум", - сказал он журналистам на борту своего самолета.

Американский лидер вновь предупредил, что с Ираном "произойдут очень плохие вещи", если соглашение не будет достигнуто.

"Мы получим сделку, тем или иным способом", - добавилТрамп.

США Дональд Трамп Иран соглашение
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Брата британского короля отпустили из-под стражи

Трамп заявил, что у Ирана есть 10-15 дней для заключения соглашения

Азербайджан не планирует участвовать в финансовом пакете помощи Газа на $7 млрд

Трамп продлил на год ряд санкций против России

 Трамп продлил на год ряд санкций против России

Что произошло за день: четверг, 19 февраля

Запасы нефти в США за неделю рухнули на 9 млн баррелей

 Запасы нефти в США за неделю рухнули на 9 млн баррелей

На западе Франции объявлен красный уровень угрозы наводнений

 На западе Франции объявлен красный уровень угрозы наводнений

Трамп ожидает участия России и Китая в финансовой помощи Газе

 Трамп ожидает участия России и Китая в финансовой помощи Газе

Трамп сообщил о выделении рядом стран $7 млрд на помощь Газе

Трамп по-прежнему уверен, что конфликт на Украине удастся решить

 Трамп по-прежнему уверен, что конфликт на Украине удастся решить
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 95 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8459 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 430 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });