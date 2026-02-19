Трамп заявил, что у Ирана есть 10-15 дней для заключения соглашения

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - У Ирана есть 10-15 дней для заключения соглашения с США по иранской ядерной программе, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Думаю, речь о 10-15 днях. Наверное, это максимум", - сказал он журналистам на борту своего самолета.

Американский лидер вновь предупредил, что с Ираном "произойдут очень плохие вещи", если соглашение не будет достигнуто.

"Мы получим сделку, тем или иным способом", - добавилТрамп.