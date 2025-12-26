США применили крылатые ракеты Tomahawk для ударов по террористам ИГ в Нигерии

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Американские удары по целям ИГ (запрещенной в РФ террористической организации) в Нигерии были нанесены с применением крылатых ракет Tomahawk, сообщило в пятницу министерство войны США.

Ракеты запускались с эсминца USS Paul Ignatius, который находился в Гвинейском заливе. Между тем Пентагон не сообщил количество использованных ракет и не предоставил подробной информации о местах поражения целей, оценке ущерба или жертвах.

Дальность действия крылатых ракет Tomahawk составляет 1,6 тыс. км. Эсминец может нести до 56 таких ракет в ударном варианте.

Как сообщил ранее президент США Дональд Трамп, по его приказу американские военные нанесли серию ударов по террористам ИГИЛ на северо-западе Нигерии. "Сегодня (...) Соединенные Штаты нанесли мощные и смертоносные удары по террористам ИГИЛ, которые нацелились и злобно убивали, в первую очередь, невинных христиан на северо-западе Нигерии", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Министр войны США Пит Хегсет заявил, что Пентагон готовится к новым действиям в защиту христиан в Нигерии после ударов американских военных по террористам ИГИЛ. "Убийство невинных христиан в Нигерии и где бы то ни было должно быть немедленно прекращено. Военное министерство готовится к действиям", - написал он в соцсети Х.

"Либо нигерийское правительство защитит христиан, либо мы убьем исламских террористов, которые совершают эти ужасные зверства", - подчеркнул Хегсет.