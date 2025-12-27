Поиск

Житель США выиграл в лотерею более $1,8 млрд

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Выигрышный билет на сумму более чем $1,8 млрд был куплен на заправке в пригороде Литтл-Рок в штате Арканзас, сообщает Associated Press.

Это второй по сумме выигрыш в истории американских лотерей. Шансы выиграть были 1 к 292 млн.

Лотерейный билет Powerball стоит $2.

Как отмечает АР, о победителе ничего не известно. Население пригорода около 27 тысяч человек. Поскольку заправка расположена рядом с шоссе, победитель может и не быть местным жителем.

По законам Арканзаса, у победителя есть 180 дней, чтобы обратиться за призом. Выигравшие более $500 тысяч имеют право просить, чтобы их имя не называлось в прессе в течение трех лет.

Деньги, выигранные в лотерею, облагаются налогом в 3,9%. Если победитель не захочет получать выигрыш частями в течение 30 лет, ему выплатят $834,9 млн, причем он будет должен заплатить $32 млн налогов.

Арканзас США
