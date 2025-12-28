Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в Перу

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,9 зафиксирован на побережье Перу, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки филиала, эпицентр подземного толчка, зафиксированного в 05:52 мск в воскресенье, находился в 19 км севернее города Чимботе.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 6,2. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 66,4 км, а эпицентр находился в акватории Тихого океана в нескольких километрах от побережья.

