Британия и ФРГ договорились о совместном приобретении самоходной артиллерии для испытаний

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Лондон и Берлин подписали контракт на совместную закупку мобильных артиллерийских систем на сумму $70 млн, сообщают в воскресенье британские СМИ со ссылкой на Минобороны Великобритании.

Согласно заявлению ведомства, Британия получит демонстрационные версии самоходной артиллерийской установки (САУ) RCH 155, еще два образца получит для тестирования ФРГ.

Производством САУ занимается франко-немецкая компания KNDS и немецкий концерн Rheinmetall. Согласно заявлению, RCH 155 может делать восемь выстрелов за минуту, стрелять в движении и пройти 700 км без дозаправки. Установкой управляют два человека.

В САУ использован артиллерийский модуль AGM с орудием и другими элементами немецкой САУ PzH 2000. Экипаж может наблюдать за местностью на 360 градусов, параллельно вести огонь и выбирать новые цели. САУ, по замыслу, должна иметь возможность поражать движущиеся и морские цели, вести огонь с разным темпом, использовать GPS и средства маскировки. Бронирование - легкое, способное защитить от стрелкового оружия и осколков артиллерийских снарядов.

ФРГ Великобритания Германия
