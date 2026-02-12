Великобритания объявила о срочном предоставлении Украине новых зенитных ракет

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Великобритания в четверг объявила о срочном предоставлении Украине пакета помощи в сфере ПВО на сумму более 500 млн фунтов стерлингов, сообщило министерство обороны Соединенного Королевства.

"Великобритания объявила о срочном предоставлении новых зенитных ракет и систем на сумму более 500 млн фунтов стерлингов для защиты Украины от атак ... на энергетические объекты", - говорится в сообщении.

Новый пакет помощи предусматривает поставку дополнительно 1 тыс. легких многоцелевых ракет LMM британского производства на сумму 390 млн фунтов стерлингов.

Он также включает выделение 150 млн фунтов стерлингов на программу военной помощи Киеву в рамках инициативы НАТО "Список приоритетных требований Украины" (PURL). В рамках этой инициативы НАТО координирует закупку у США и других стран-членов альянса вооружений и военной техники для Украины.

Министерство обороны Соединенного Королевства напоминает также, что в ближайшие месяцы Великобритания поставит Украине еще 1200 зенитных ракет и 200 тыс. артиллерийских снарядов через Консорциум противовоздушной защиты (ADC).