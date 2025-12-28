Поиск

WP сообщила, что Китай быстро расширяет объекты по производству ядерных боеголовок

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Власти КНР ускоренными темпами расширяют предприятия, где собирают элементы ядерных боевых зарядов, сообщает в воскресенье The Washington Post (WP) со ссылкой на данные спутниковых снимков от организаций Open Nuclear Network (ONN) и Verification Research, Training and Information Centre (VERTIC).

Газета отмечает, что "Пекин резко нарастил активность на ключевых объектах по производству ядерных боеголовок, с взрывным расширением работ с 2021 года".

В частности, за последние пять существенные изменения наблюдаются на объекте в провинции Сычуань по созданию сердечников из плутония в боеголовках. Здесь более чем два раза увеличилась площадь охраняемых территории, отмечаются перестройка зданий и строительство новых, в том числе у основного производственного корпуса.

Кроме того, с 2019 года наблюдаются интенсивные работы на другом объекте - в уезде Цзытун провинции Сычуань, где, предположительно, могут производить взрывчатое вещество, нужное для запуска цепной реакции в боеголовке. Основные строительные работы отмечены возле корпусов, вероятно, предназначенных для испытания взрывчатки.

WP также сообщало в середине ноября, что власти Китая ведут работы по расширению объекта в районе Лобнор в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где в XX веке испытывали ядерное оружие. КНР в 1996 году присоединилась к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, но, как и США, не ратифицировал его.

Газета также напоминает, что на прошлой неделе стало известно о докладе Пентагона Конгрессу США о ядерных вооружениях КНР. Согласно ему, Пекин добился крупных успехов в разработке систем ответного удара, которые позволят засечь пуск вражеских баллистических ракет и начать контратаку до того, как они взорвутся. Кроме того, по оценкам Пентагона, Китай мог загрузить в шахты 100 межконтинентальных баллистических ракет, в рамках программы контрудара; также КНР с 2024 года усовершенствовал навыки по одновременному запуску ракет.

В докладе утверждается, что китайский арсенал ядерных боеголовок в 2024 году находился на уровне "немногим более 600 единиц", что отражает замедление темпов их производства по сравнению с предыдущими годами. В отчете отмечается, что "несмотря на это замедление, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) продолжает масштабное наращивание своего ядерного потенциала". НОАК по-прежнему планирует иметь более 1000 боеголовок к 2030 году, утверждается в докладе министерства войны США.

