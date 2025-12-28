Поиск

В прибрежных районах Сирии произошли столкновения на демонстрациях алавитов

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Представители алавитов - религиозного меньшинства Сирии - в воскресенье вышли на акции протеста в прибрежных городах Латакия и Тартус, после чего между демонстрантами и их противниками вспыхнули столкновения, сообщает Associated Press (AP).

Демонстрации начались после того, как в минувшую пятницу возле мечети алавитов в городе Хомс сработало взрывное устройство. Погибли восемь человек, 18 получили ранения. Власти не назвали подозреваемых в теракте. В свою очередь алавитский шейх Газаль аль-Газали, проживающий вне Сирии, призвал выходить на улицы.

По данным AP, силам безопасности пришлось вмешаться и разводить по сторонам алавитов и их противников, причем чтобы рассеять толпу, служащие делали предупредительные выстрелы в воздух. Среди участников беспорядков есть пострадавшие, но неясно, сколько именно. Также сирийские власти сообщили, что двое сотрудников сил правопорядка были ранены.

В этом году новым властям Сирии пришлось иметь дело с несколькими вспышками насилия: в марте столкновения шли между правительственными силами и алавитами в прибрежных провинциях, в апреле - с друзами близ Дамаска. Также 13-20 июля в провинции Эс-Сувейда происходили вооруженные межобщинные столкновения, в результате которых погибли более 1,3 тыс. человек, большинство из которых составляли друзы. Израиль, который поддерживает друзов, нанес серию ударов по Сирии. Позднее, в ночь на 19 июля, посол США в Турции Томас Баррак заявил, что власти Сирии и Израиля согласились заключить перемирие.

