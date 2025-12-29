Поиск

Трамп заявил, что его трехсторонняя встреча с Путиным и Зеленским может состояться в "нужное время"

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что возможная трехстороння встреча с участием президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского может пройти в "нужное время".

"Я вижу, что это может произойти, в нужное время", - сказал Трамп.

Президент США добавил, что верит желанию российского лидера достичь урегулирования ситуации на Украине.

"Он хочет, чтобы это произошло, он хочет это видеть", - сказал Трамп.

Американский лидер добавил: "Он сказал мне это очень убедительно. Я ему верю".

Кроме того, Трамп отметил, что не имеет ничего против визита на Украину. При этом он выразил мнение, что для урегулирования конфликта в такой поездке, вероятно, нет необходимости.

