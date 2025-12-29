Поиск

Трамп считает, что в течение нескольких недель поймет, можно ли урегулировать украинский кризис

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен в течение ближайших нескольких недель оценить возможность урегулирования украинского кризиса

"Думаю, через несколько недель мы узнаем, так или иначе", - ответил Трамп журналистам после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским на вопрос об оценке потенциальных сроков урегулирования.

Он пояснил, что могут возникнуть "неожиданные проблемы", которые способны сорвать все приложенные усилия.

"Может возникнуть ситуация, когда один пункт, который сейчас кажется несущественным, окажется очень важным и все разобьет. Послушайте, это очень сложные переговоры", - добавил президент.

Трамп отметил, что, по его мнению, "мы сможем решить это".

Однако американский лидер не исключил и вариант, при котором стороны не смогут договориться.

Отвечая на вопрос журналиста о том, что произойдет, если кризис не будет решен, Трамп сказал: "Будет больше боевых действий, больше смертей. Это плохо".

