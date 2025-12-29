13 человек погибли, 98 пострадали в результате схода поезда с рельсов в Мексике
Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Жертвами крушения пассажирского поезда в мексиканском штате Оахака стали 13 человек, 98 получили ранения, сообщила президент Мексики Клаудия Шейнбаум в соцсети X.
По ее словам, пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Ранее министерство военно-морских сил Мексики сообщило, что в поезде, который сошел с рельсов, находился 241 пассажир и девять членов поездной бригады.
ВМС Мексики выразили соболезнования семьям погибших и заявили, что готовы оказать немедленную поддержку пострадавшим.
Авария произошла в воскресенье между населенными пунктами Чивела и Ниcанда в южном штате Оахака.
Генеральный прокурор Мексики Эрнестина Годой Рамос в свою очередь сообщила, что расследование инцидента уже начато.