Облако плазмы из-за вспышек на Солнце может задеть Землю в ночь на 1 января

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Минувшей ночью на Солнце произошла серия вспышек, включая две сильные вспышки категории M, и выброшенное в результате облако плазмы может задеть Землю краем в ночь 1 января, сообщили в понедельник в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

"Первое из двух сильных событий было зарегистрировано в 1:39 по московскому времени (вспышка уровня M4.2) и второе - в 3:02 по Москве(вспышка уровня M2.2)", - говорится в сообщении.

Моделирование показывает, что в результате вспышек в космос было выброшено облако плазмы средней величины, которое может задеть Землю краем в ночь 1 января.

"Наиболее высокой вероятность полярных сияний может быть в северо-западных регионах страны: Мурманск, Архангельск, Республика Карелия, Ленинградская область, Санкт-Петербург. Вероятности для центральной части страны пока являются небольшими - событие, объективно, средней силы, а кроме того, всё же уходит сильно вбок", - прогнозируют ученые.

РАН Архангельск Мурманск Карелия Ленинградская область Санкт-Петербург Солнце
