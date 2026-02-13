Поиск

Переговорщики США, РФ и Украины могут встретиться на следующей неделе

Встреча может пройти в Майами или Абу-Даби, сообщило Politico со ссылкой на источники

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Переговорщики из США, России и Украины могут провести встречу в Майами или Абу-Даби уже на следующей неделе, пишет Politico в пятницу со ссылкой на источники.

"США, Россия и Украина планируют встречу на следующей неделе, возможно, в Майами или Абу-Даби... и американские официальные лица считают, что здесь, скорее всего, будет достигнут какой-то прогресс", - сообщает издание со ссылкой на человека, знакомого с ситуацией.

Также, по информации Politico, США дали понять Украине, что они не согласуют сделку по гарантиям безопасности, пока Киев и Москва не достигнут соглашения о завершении конфликта. При этом собеседники издания утверждают, что президент США Дональд Трамп не пытается использовать гарантии безопасности как рычаг давления на Киев.

"Он хочет уладить и согласовать множество вопросов, прежде чем подписывать такой документ. Он не хочет просто поставить подпись, и, если это в некотором роде препятствует мирным переговорам в будущем, в чем смысл?" - заявил один из них.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают, что следующий раунд переговоров по Украине пройдет уже скоро.

В феврале состоялся очередной раунд переговоров по Украине. Стороны заявили, что он прошел успешно.

