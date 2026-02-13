Поиск

Около 450 тыс. домохозяйств юго-запада Франции остаются без света после шторма

Около 450 тыс. домохозяйств юго-запада Франции остаются без света после шторма
Затопленная улица Конфолана на западе Франции
Фото: АР/ТАСС

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Около 450 тыс. домохозяйств остаются без электричества на юго-западе Франции после того, как на регион обрушился шторм "Нильс", сообщает в пятницу газета Le Figaro.

Во французской компании Enedis, отвечающей за распределение электроэнергии, отметили, что специалистам к утру пятницы удалость восстановить подачу электроэнергии примерно половине из 900 тыс. клиентов, которые столкнулись с отключениями света накануне.

В компании добавили, что задействовали 3 тыс. специалистов для урегулирования проблемы.

Значительнее всего пострадали регионы Новая Аквитания и Окситания.

Согласно французской метеорологической службе, "Нильс" достиг Корсики и начал постепенно ослабевать. При этом, в ночь на пятницу скорость порывов ветра достигала 170 км/ч.

Между тем, в департаментах Ло и Гаронна и Жиронда объявлен самый высокий - красный - уровень погодной опасности из-за паводков. В четырех департаментах во французских Альпах действует повышенный уровень опасности из-за риска схода лавин.

Франция Новая Аквитания Окситания Жиронда
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Около 450 тыс. домохозяйств юго-запада Франции остаются без света после шторма

 Около 450 тыс. домохозяйств юго-запада Франции остаются без света после шторма

Что случилось этой ночью: пятница, 13 февраля

Фондовые индексы США завершили торги в четверг снижением

 Фондовые индексы США завершили торги в четверг снижением

Во Франции задержали девять человек по делу о мошенничестве с билетами в Лувр

 Во Франции задержали девять человек по делу о мошенничестве с билетами в Лувр

Трамп представит многомиллиардный план по Газе на заседании Совета мира на следующей неделе

 Трамп представит многомиллиардный план по Газе на заседании Совета мира на следующей неделе

Бывший глава ЕЦБ Драги призвал лидеров ЕС срочно заняться спасением экономики

 Бывший глава ЕЦБ Драги призвал лидеров ЕС срочно заняться спасением экономики

ВС Сирии взяли под контроль бывшую военную базу США Ат-Танф

Швеция задействует истребители для патрулирования вокруг Гренландии и Исландии

Шойгу назвал ситуацию в Иране и на таджикско-афганской границе факторами, влияющими на ОДКБ

 Шойгу назвал ситуацию в Иране и на таджикско-афганской границе факторами, влияющими на ОДКБ

Шойгу заявил, что НАТО создает у западных границ ОДКБ плацдарм для военной агрессии
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 45 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8394 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 132 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 428 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 79 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 134 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });