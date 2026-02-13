Около 450 тыс. домохозяйств юго-запада Франции остаются без света после шторма

Затопленная улица Конфолана на западе Франции Фото: АР/ТАСС

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Около 450 тыс. домохозяйств остаются без электричества на юго-западе Франции после того, как на регион обрушился шторм "Нильс", сообщает в пятницу газета Le Figaro.

Во французской компании Enedis, отвечающей за распределение электроэнергии, отметили, что специалистам к утру пятницы удалость восстановить подачу электроэнергии примерно половине из 900 тыс. клиентов, которые столкнулись с отключениями света накануне.

В компании добавили, что задействовали 3 тыс. специалистов для урегулирования проблемы.

Значительнее всего пострадали регионы Новая Аквитания и Окситания.

Согласно французской метеорологической службе, "Нильс" достиг Корсики и начал постепенно ослабевать. При этом, в ночь на пятницу скорость порывов ветра достигала 170 км/ч.

Между тем, в департаментах Ло и Гаронна и Жиронда объявлен самый высокий - красный - уровень погодной опасности из-за паводков. В четырех департаментах во французских Альпах действует повышенный уровень опасности из-за риска схода лавин.