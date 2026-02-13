Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" в составе экипажа стартовал к МКС

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Корабль Crew Dragon с миссией Crew-12 стартовал к Международной космической станции (МКС), прямую трансляцию запуска вело NASA.

В миссии Crew-12 космонавт "Роскосмоса" Андрей Федяев, астронавты NASA Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) Софи Адено.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon провели с 40-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал во Флориде в 05:15 по времени Восточного побережья США (в 13:15 по Москве).

Crew Dragon должен состыковаться с МКС в субботу приблизительно в 15:15 по времени Восточного побережья США (23:15 по Москве).

Космонавт "Роскосмоса" отправился на МКС по соглашению о перекрестных полетах между Россией и США. В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах российских космонавтов на американских многоразовых кораблях Crew Dragon компании SpaceX и американских астронавтов - на российских пилотируемых кораблях "Союз МС".

Сейчас на МКС работают астронавт NASA Кристофер Уильямс, космонавты "Роскосмоса" Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев. Они прибыли на борт орбитальной лаборатории 27 ноября 2025 года на российском пилотируемом корабле "Союз МС-28".