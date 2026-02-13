Поиск

Около 3 тыс. российских туристов остаются на Кубе

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - На Кубе остаются около 3 тыс. российских туристов, они будут возвращаться в Россию на этой и следующей неделе, сообщил посол РФ на Кубе Виктор Корнелли.

"На Кубе находятся около 3 тысяч российских туристов, они смогут вылететь из Варадеро и Гаваны на этой и следующей неделе. Осуществлять рейсы будет авиакомпания "Россия", заправка бортов частично подтверждена", - цитирует Корнелли телеграм-канал посольства.

По его словам, в генеральное консульство России в Гаване поступают единичные обращения российских граждан с вопросами о возвращении.

"Главная рекомендация - отслеживать сообщения авиаперевозчиков с актуальными сведениями о датах и времени вылета рейсов", - пояснил дипломат.

Власти Кубы 9 февраля предупредили авиакомпании о приостановке заправки самолетов авиатопливом с 10 февраля по 11 марта из-за энергетического кризиса.

Минэкономразвития РФ 11 февраля рекомендовало туроператорам приостановить продажу туров на Кубу в связи с чрезвычайной ситуацией с топливом в республике. На начало недели на острове, по информации туроператоров, находилось от 4 до 5 тыс. российских туристов.

На Кубу выполняют рейсы авиакомпании Nordwind и "Россия". "Россия" после рекомендации Минэкономразвития сообщила, что совершит несколько вывозных рейсов и приостановит полеты с 24 февраля. Nordwind также выполнит несколько рейсов для вывоза туристов и приостановит полеты 21 февраля.


Куба РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Новый раунд переговоров по Украине пройдет 17-18 февраля в Женеве

 Новый раунд переговоров по Украине пройдет 17-18 февраля в Женеве

Около 3 тыс. российских туристов остаются на Кубе

Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" в составе экипажа стартовал к МКС

Переговорщики США, РФ и Украины могут встретиться на следующей неделе

Трамп планирует отменить часть пошлин на импорт стальной и алюминиевой продукции

 Трамп планирует отменить часть пошлин на импорт стальной и алюминиевой продукции

Около 450 тыс. домохозяйств юго-запада Франции остаются без света после шторма

 Около 450 тыс. домохозяйств юго-запада Франции остаются без света после шторма

Что случилось этой ночью: пятница, 13 февраля

Фондовые индексы США завершили торги в четверг снижением

 Фондовые индексы США завершили торги в четверг снижением

Во Франции задержали девять человек по делу о мошенничестве с билетами в Лувр

 Во Франции задержали девять человек по делу о мошенничестве с билетами в Лувр

Трамп представит многомиллиардный план по Газе на заседании Совета мира на следующей неделе

 Трамп представит многомиллиардный план по Газе на заседании Совета мира на следующей неделе
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 47 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 134 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 80 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8397 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 428 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 134 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });