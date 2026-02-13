Около 3 тыс. российских туристов остаются на Кубе

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - На Кубе остаются около 3 тыс. российских туристов, они будут возвращаться в Россию на этой и следующей неделе, сообщил посол РФ на Кубе Виктор Корнелли.

"На Кубе находятся около 3 тысяч российских туристов, они смогут вылететь из Варадеро и Гаваны на этой и следующей неделе. Осуществлять рейсы будет авиакомпания "Россия", заправка бортов частично подтверждена", - цитирует Корнелли телеграм-канал посольства.

По его словам, в генеральное консульство России в Гаване поступают единичные обращения российских граждан с вопросами о возвращении.

"Главная рекомендация - отслеживать сообщения авиаперевозчиков с актуальными сведениями о датах и времени вылета рейсов", - пояснил дипломат.

Власти Кубы 9 февраля предупредили авиакомпании о приостановке заправки самолетов авиатопливом с 10 февраля по 11 марта из-за энергетического кризиса.

Минэкономразвития РФ 11 февраля рекомендовало туроператорам приостановить продажу туров на Кубу в связи с чрезвычайной ситуацией с топливом в республике. На начало недели на острове, по информации туроператоров, находилось от 4 до 5 тыс. российских туристов.

На Кубу выполняют рейсы авиакомпании Nordwind и "Россия". "Россия" после рекомендации Минэкономразвития сообщила, что совершит несколько вывозных рейсов и приостановит полеты с 24 февраля. Nordwind также выполнит несколько рейсов для вывоза туристов и приостановит полеты 21 февраля.



