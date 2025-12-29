Поиск

Бывшего главного прокурора Грузии Парцхаладзе объявят в международный розыск

Он стал фигурантом дела об убийстве

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Бывший главный прокурор Грузии Отар Парцхаладзе будет привлечен к ответственности по делу об убийстве в марте 2025 года в Тбилиси бизнесмена Левана Джангвеладзе, сообщил на брифинге в понедельник замминистра внутренних дел Александр Дарахвелидзе.

"Следствием установлено, что организатором убийства был Отар Парцхаладзе. На основании данных следствия, Генеральная прокуратура издала постановление о привлечении Отара Парцхаладзе к уголовной ответственности", - заявил Дарахвелидзе.

Он отметил, что прокуратура подаст в суд ходатайство о назначении Парцхаладзе тюремного заключения в качестве превентивной меры в установленные законом сроки, он будет объявлен международный розыск.

Парцхаладзе является гражданином России.

Убийство грузинского бизнесмена Джангвеладзе произошло 14 марта 2025 года в Тбилиси. Наемный убийца Гела Удзилаури был задержан и признал вину, однако отрицал заказной характер преступления.

