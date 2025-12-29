Крупнейшие компании ВПК Европы вернут акционерам $5 млрд в 2025 году

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Восемь крупнейших европейских оборонных компаний планируют вернуть акционерам около $5 млрд в этом году, сообщает Financial Times.

Военные конфликты способствовали росту прибыли этих компаний, и основную часть доходов они планируют направить на выплату дивидендов. Их объем может достигнуть максимума за последнее десятилетие, свидетельствуют результаты исследования Vertical Research Partners, проведенного для FT.

В число ведущих европейских представителей ВПК входят BAE Systems, Thales, Dassault, Rheinmetall, Leonardo, Babcock, Saab и Hensoldt.

Средний объем их инвестиций, измеряемый как капитальные затраты плюс расходы на НИОКР, в 2025 году предположительно вырастет до 7,9% от выручки. В 2021 году этот показатель составлял 6,4%.

BAE Systems за последние десять лет вернула акционерам более $16 млрд. Остальные сильно уступают лидеру по этому показателю: выплаты ни одной из шести компаний не достигают даже $4 млрд.

Между тем в США в последнее время наблюдается противоположная тенденция. Шесть крупнейших представителей ВПК - Lockheed Martin, General Dynamics, Northrop Grumman, RTX, L3Harris Technologies и Huntington Ingalls - сократили выплаты акционерам после достижения пика в 2023 году.

"Выкуп акций и дивиденды в процентах от рыночной капитализации американских компаний сократились почти вдвое за последние два года", - отмечает аналитик Vertical Research Роб Сталлард.

В расчеты не включены результаты европейского аэрокосмического концерна Airbus и американского Boeing Co., поскольку значительная доля их производства приходится на продукцию гражданского назначения.



