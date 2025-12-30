После переговоров в Стамбуле в Россию вернулись 2,3 тыс. военных и 170 гражданских

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Приблизительно 2,3 тыс. военных и около 170 гражданских вернулись в Россию в результате российско-украинских переговоров в Стамбуле, этот процесс был прерван Украиной, которая, в частности, оставила без ответа предложение по гарантиям безопасности, сообщил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"В результате договоренностей, достигнутых в Стамбуле, удалось вернуть на родину в Россию приблизительно 2,3 тыс. наших воинов и около 170 гражданских лиц. Что касается украинской стороны, то им было возвращено порядка 2,4 тыс. военнослужащих и тоже около 170 гражданских лиц", - сказал Галузин в интервью газете "Известия", опубликованном во вторник.

По словам замминистра, Украине также передали 12 тыс. погибших военных, "нам возвращено около 200 тел". "Этот процесс, я полагаю, будет продолжен", - добавил он.

Говоря о текущем состоянии стамбульского формата, Галузин заявил, что Киев прервал переговоры, "так и не ответив на целый ряд инициатив, которые внесла российская сторона". "Это и пакет предложений по гарантиям безопасности. Это и предложения для конкретизации и активизации работы стамбульского процесса - создать три рабочие группы по военным, политическим и гуманитарным вопросам", - уточнил замглавы МИД России.