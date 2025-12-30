РФ получила согласие на повторный консульский доступ к задержанным в Азербайджане россиянам

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Азербайджан согласился повторно допустить российских дипломатов к гражданам РФ, задержанным в Баку летом этого года, сообщил замглавы МИД России Михаил Галузин.

"Мы добиваемся скорейшего освобождения задержанных российских граждан. Добиваемся того, чтобы соблюдались их законные права. В частности, на днях получено согласие азербайджанской стороны на повторный консульский доступ наших дипломатов к этим гражданам", - сообщил Галузин в интервью "Известиям", опубликованном во вторник.

28 июня Следственный комитет России сообщил о задержании в Екатеринбурге азербайджанцев, обвиняемых в заказных убийствах и покушениях на убийство в составе этнической преступной группы. После этого в Азербайджане были задержаны несколько россиян, власти республики также отменили связанные с РФ мероприятия.