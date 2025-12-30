Рынки акций Европы закрылись преимущественно в плюсе в понедельник

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Большинство фондовых индексов стран Западной Европы выросли по итогам торгов в понедельник.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 повысился на 0,09% - до 589,25 пункта.

Германский индекс DAX прибавил 0,05%, французский CAC 40 - 0,10%, испанский IBEX 35 - 0,13%. Британский FTSE 100 потерял 0,04%, итальянский FTSE MIB - 0,38%.

Предыдущая рабочая неделя была короткой из-за празднования Рождества по григорианскому календарю, эта по случаю Нового года также будет сокращенной.

Главным событием текущей недели для мировых рынков станет публикация во вторник протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы, на котором регулятор понизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов.

Инвесторы в целом ждут еще двух снижений ставки в 2026 году, тогда как прогноз самого Федрезерва предусматривает только одно уменьшение стоимости заимствований.

Акции горнодобывающих компаний заметно ухудшили динамику к концу сессии. Бумаги Glencore замедлили рост в Лондоне до 0,6% с 2,3%, а капитализация Fresnillo и Glencore и вовсе ушла в минус (-0,2% и -0,9% соответственно после подъема на 3,4% и 2,3% внутри дня).

Оборонный сектор, напротив, улучшил динамику. Бумаги итальянской Leonardo подешевели на 2%, германских Renk Group и Rheinmetall - на 0,7% и 1% соответственно. Ранее они теряли 3-4%.

Рыночная стоимость итальянского производителя диагностического оборудования DiaSorin увеличилась на 3%, биотехнологической компании Abivax - на 0,3%.

Цена бумаг крупных участников нефтяной отрасли выросла вслед за ценами на нефть, в том числе TotalEnergies - на 0,6%, Shell и BP plc - на 0,3%.

Во Франкфурте акции Mercedes-Benz и BASF повысились в цене на 0,8% и 1,7% соответственно, Deutsche Bank - упали на 1,7%. В Париже рост на 1% и более продемонстрировали бумаги Publicis Groupe, Veolia Environnement и Michelin, тогда как рыночная стоимость SAFRAN, Kering и Renault сократилась на 1,5-1,7%.