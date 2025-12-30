Поиск

Рынки акций Европы закрылись преимущественно в плюсе в понедельник

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Большинство фондовых индексов стран Западной Европы выросли по итогам торгов в понедельник.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 повысился на 0,09% - до 589,25 пункта.

Германский индекс DAX прибавил 0,05%, французский CAC 40 - 0,10%, испанский IBEX 35 - 0,13%. Британский FTSE 100 потерял 0,04%, итальянский FTSE MIB - 0,38%.

Предыдущая рабочая неделя была короткой из-за празднования Рождества по григорианскому календарю, эта по случаю Нового года также будет сокращенной.

Главным событием текущей недели для мировых рынков станет публикация во вторник протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы, на котором регулятор понизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов.

Инвесторы в целом ждут еще двух снижений ставки в 2026 году, тогда как прогноз самого Федрезерва предусматривает только одно уменьшение стоимости заимствований.

Акции горнодобывающих компаний заметно ухудшили динамику к концу сессии. Бумаги Glencore замедлили рост в Лондоне до 0,6% с 2,3%, а капитализация Fresnillo и Glencore и вовсе ушла в минус (-0,2% и -0,9% соответственно после подъема на 3,4% и 2,3% внутри дня).

Оборонный сектор, напротив, улучшил динамику. Бумаги итальянской Leonardo подешевели на 2%, германских Renk Group и Rheinmetall - на 0,7% и 1% соответственно. Ранее они теряли 3-4%.

Рыночная стоимость итальянского производителя диагностического оборудования DiaSorin увеличилась на 3%, биотехнологической компании Abivax - на 0,3%.

Цена бумаг крупных участников нефтяной отрасли выросла вслед за ценами на нефть, в том числе TotalEnergies - на 0,6%, Shell и BP plc - на 0,3%.

Во Франкфурте акции Mercedes-Benz и BASF повысились в цене на 0,8% и 1,7% соответственно, Deutsche Bank - упали на 1,7%. В Париже рост на 1% и более продемонстрировали бумаги Publicis Groupe, Veolia Environnement и Michelin, тогда как рыночная стоимость SAFRAN, Kering и Renault сократилась на 1,5-1,7%.

BP CAC 40 DAX FTSE 100 FTSE MIB IBEX 35
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Саудовская Аравия нанесла удары по порту Эль-Мукалла в Йемене

ЦРУ нанесло удар по причалу в Венесуэле

Трамп предупредил Иран о последствиях в случае возобновления ядерной программы

 Трамп предупредил Иран о последствиях в случае возобновления ядерной программы

США нанесли удар по судну в Тихом океане, двое погибли

Трамп недавно услышал о попытке атаковать резиденцию Путина

 Трамп недавно услышал о попытке атаковать резиденцию Путина

Брижит Бардо похоронят 7 января в Сен-Тропе

 Брижит Бардо похоронят 7 января в Сен-Тропе

Ушаков сообщил о шоке Трампа от новости об атаке на резиденцию Путина

В Белом доме сообщили о состоявшемся в понедельник разговоре Трампа и Путина

 В Белом доме сообщили о состоявшемся в понедельник разговоре Трампа и Путина

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Герасимов сказал о наступлении широким фронтом в направлении Славянска

 Герасимов сказал о наступлении широким фронтом в направлении Славянска
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8014 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });