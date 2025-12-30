Уолл-стрит закрылась в минусе

Поиск

Фото: dpa/picture-alliance/ТАСС

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились в понедельник.

Инвесторы проявляли осторожность в начале очередной сокращенной в связи с праздниками рабочей недели, сохраняя опасения в отношении завышенности котировок в ИИ-секторе.

Они продолжают следить за ходом украинского урегулирования и ждут публикации во вторник протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), по итогам которого процентные ставки были понижены еще на 25 базисных пунктов.

Капитализация Microsoft Corp. сократилась на 0,1%, Amazon.com Inc. - на 0,2%, Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 0,7%, Broadcom и Qualcomm Inc. - на 0,8%, Nvidia Corp. - на 1,2%, Tesla - на 3,3%, Oracle Corp. - на 1,3%, CoreWeave - на 2%.

Бумаги канадского производителя спортивной одежды Lululemon Athletica подорожали на 1,7% после сообщения The Wall Street Journal об усилиях основателя компании Чипа Уилсона по обновлению состава совета директоров.

Цена акций управляющей компании DigitalBridge Group, инвестирующей в дата-центры и другие объекты цифровой инфраструктуры, подскочила на 9,6% на новостях о ее покупке японской компанией SoftBank за $4 млрд.

Рыночная стоимость банка Wells Fargo сократилась на 0,8%, Goldman Sachs Group - на 1,6%, Citigroup Inc. - на 1,9%, JPMorgan Chase & Co. - на 1,3%.

Акции поставщика оборонной продукции Lockheed Martin подорожали на 1,2%, Northrop Grumman - на 0,1%, Boeing Co. - на 0,4%. GE Aerospace уменьшила капитализацию на 1%, RTX - на 0,4%, General Dynamics - на 0,5%.

Бумаги нефтегазовой Exxon Mobil повысились в цене на 1,2%, Chevron Corp. - на 0,7%, ConocoPhillips - на 1,2%, Devon Energy и Occidental Petroleum - на 1,4%.

Разработчик фармацевтической продукции Eli Lilly увеличил рыночную стоимость на 0,1%, Gilead Sciences Inc. - на 0,2%. Bristol Myers Squibb снизил ее на 1%, Moderna Inc. и Merck & Co. - на 0,2%, Pfizer Inc. - на 0,4%.

Котировки бумаг медиакомпаний Paramount Skydance и Fox Corp. ушли вниз на 0,7%, Netflix Inc. - на 0,3%. Капитализация Walt Disney Co. увеличилась на 0,6%, Comcast - на 0,7%.

Dow Jones Industrial Average понизился на 0,51% и составил 48461,93 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 0,35% - до 6905,74 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,50% и составил 23474,35 пункта.

