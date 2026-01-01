Лукашенко в новогоднюю ночь позвонил министру обороны страны

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко в новогоднюю ночь позвонил министру обороны Виктору Хренину, видео разговора показали в гостелеэфире непосредственно перед президентским новогодним обращением.

"Как там наши противники, соперники и, не дай бог, враги? Ты же понимаешь, что у кого-то праздник, кто-то отмечает, а нам с тобой не до праздников. Надо все видеть, что происходит", - сказал Лукашенко.

"Передай им, всем людям в погонах, мои самые добрые пожелания", - сказал президент.

В новогоднем поздравлении белорусскому народу Лукашенко пожелал мира, назвав уходящий 2025-й "неплохим, хотя и нелегким".

