WSJ узнала, что в США могут обязать банки собирать данные о гражданстве клиентов

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа может обязать банки собирать информацию о гражданстве клиентов, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Это станет новым шагом в кампании Трампа по ужесточению мер в отношении незаконных иммигрантов.

Банки в стране обязаны собирать определенную информацию в рамках правил "знай своего клиента" для предотвращения отмывания денег и других преступлений. Это часто включает сбор паспортных данных и номеров социального страхования. Однако эти правила не предусматривают обязательного сбора информации конкретно о гражданстве, и банки не передают сведения правительству.

Кроме того, в США нет запрета на открытие банковских счетов для людей, не являющихся гражданами страны.

Инициатива, рассматриваемая в настоящее время министерством финансов, предполагает, что кредитные организации будут требовать предъявления новой категории документов, в том числе паспортов, для подтверждения гражданства как новыми, так и действующими клиентами, желающими сохранить счета в стране.

Обсуждение подобной меры вызвало беспокойство банков, которые ставят под сомнение правовые основания для этой инициативы, пишет WSJ.