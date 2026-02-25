Кубинские пограничники открыли огонь по гражданскому катеру из США, есть жертвы

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники кубинской пограничной службы открыли в среду ответный огонь по гражданскому катеру из США, вторгшемуся в кубинские территориальные воды, сообщает агентство ЭФЭ.

Инцидент произошел близ берегов провинции Вилья-Клара. По данным МВД Кубы, экипаж американского катера отказался остановиться и стал стрелять по пограничникам, которые открыли ответный огонь.

В итоге четыре человека на американском катере погибли, еще шесть получили ранения. Кроме того, ранен один из пограничников. Всех пострадавших доставили на Кубу, где им оказали медицинскую помощь.

ЭФЭ отмечает, что инцидент произошел на фоне обострения в последние месяцы отношений между властями Кубы и США.