Поиск

В США заявили, что поднимут импортные пошлины для части стран до 15% или выше

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Импортные пошлины для некоторых стран вырастут до 15% или выше с недавно введенных 10%, заявил торговый представитель США Джеймисон Грир, не назвав конкретных торговых партнеров и не проясняя подробностей.

"Прямо сейчас у нас есть пошлины в размере 10%. Для некоторых они поднимутся до 15%, а затем могут вырасти для других", - заявил он в ходе программы на Fox Business Network в среду.

При этом президентская администрация не намерена поднимать пошлины на китайские товары выше нынешнего уровня, поскольку Дональд Трамп планирует поехать в Китай в ближайшие недели, сказал Грир.

"Мы не намерены выходить за пределы действующих в настоящее время ставок. Мы намерены реально придерживаться соглашения, которое заключили с ними (с КНР - ИФ)", - отметил он.

В миреТрамп решил поднять "глобальные" пошлины с 10% до 15%Трамп решил поднять "глобальные" пошлины с 10% до 15%Читать подробнее

Президент США во вторник ввел в действие новые глобальные пошлины на импорт в размере 10% вместо анонсированных на выходных 15%. Служба таможенного и пограничного контроля США проинформировала импортеров, что эта ставка будет применяться ко всем странам в течение 150 дней, если не предусмотрено исключений.

В Белом доме заявили, что администрация президента работает над повышением пошлин до 15%, но для этого потребуется отдельный указ.

Верховный суд США в прошлую пятницу большинством голосов постановил, что решение Трампа о введении в 2025 году пошлин против товаров из большого числа стран мира незаконно. Трамп в ответ принял решение поднять уровень пошлин в отношении импорта из всех стран мира сначала до 10%, а затем - до 15%.

"Я принял решение немедленно поднять пошлины для всех стран мира (...) с 10% до 15%. Это решение не нарушает законодательство", - написал президент в субботу в соцсети Truth Social.

В этом случае он использовал закон о торговле 1974 года, который позволяет вводить такие тарифы сроком на 150 дней, тогда как признанное незаконным прошлогоднее решение опиралось на принятый в 1977 году закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA).

США Джеймисон Грир
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лондон продлил лицензию на операции с зарубежными дочками "ЛУКОЙЛа" до 25 августа

 Лондон продлил лицензию на операции с зарубежными дочками "ЛУКОЙЛа" до 25 августа

В США заявили, что поднимут импортные пошлины для части стран до 15% или выше

De Beers повыcила цены на крупные алмазы на фоне их дефицита

 De Beers повыcила цены на крупные алмазы на фоне их дефицита

Бриллианты из Бельгии вновь стали облагаться пошлиной США после отмены торговых льгот

Золото продолжает дорожать на геополитической напряженности

 Золото продолжает дорожать на геополитической напряженности

WSJ узнала, что в США могут обязать банки собирать данные о гражданстве клиентов

Нефть Brent подорожала до $71,2 за баррель

 Нефть Brent подорожала до $71,2 за баррель

Что случилось этой ночью: среда, 25 февраля

Трамп предпочел бы не допустить получения ядерного оружия Ираном без применения силы

 Трамп предпочел бы не допустить получения ядерного оружия Ираном без применения силы

Трамп намерен без помощи Конгресса обеспечить сохранение пошлин на импорт
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8507 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 141 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });