В США заявили, что поднимут импортные пошлины для части стран до 15% или выше

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Импортные пошлины для некоторых стран вырастут до 15% или выше с недавно введенных 10%, заявил торговый представитель США Джеймисон Грир, не назвав конкретных торговых партнеров и не проясняя подробностей.

"Прямо сейчас у нас есть пошлины в размере 10%. Для некоторых они поднимутся до 15%, а затем могут вырасти для других", - заявил он в ходе программы на Fox Business Network в среду.

При этом президентская администрация не намерена поднимать пошлины на китайские товары выше нынешнего уровня, поскольку Дональд Трамп планирует поехать в Китай в ближайшие недели, сказал Грир.

"Мы не намерены выходить за пределы действующих в настоящее время ставок. Мы намерены реально придерживаться соглашения, которое заключили с ними (с КНР - ИФ)", - отметил он.

Президент США во вторник ввел в действие новые глобальные пошлины на импорт в размере 10% вместо анонсированных на выходных 15%. Служба таможенного и пограничного контроля США проинформировала импортеров, что эта ставка будет применяться ко всем странам в течение 150 дней, если не предусмотрено исключений.

В Белом доме заявили, что администрация президента работает над повышением пошлин до 15%, но для этого потребуется отдельный указ.

Верховный суд США в прошлую пятницу большинством голосов постановил, что решение Трампа о введении в 2025 году пошлин против товаров из большого числа стран мира незаконно. Трамп в ответ принял решение поднять уровень пошлин в отношении импорта из всех стран мира сначала до 10%, а затем - до 15%.

"Я принял решение немедленно поднять пошлины для всех стран мира (...) с 10% до 15%. Это решение не нарушает законодательство", - написал президент в субботу в соцсети Truth Social.

В этом случае он использовал закон о торговле 1974 года, который позволяет вводить такие тарифы сроком на 150 дней, тогда как признанное незаконным прошлогоднее решение опиралось на принятый в 1977 году закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA).