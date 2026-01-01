Поиск

Белоруссия откроет посольство в Словакии

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Белоруссия в 2026 году откроет посольство в Словакии, сообщил белорусский президент Александр Лукашенко.

"Шаг за шагом Беларусь и Словакия расширяют спектр двустороннего сотрудничества, восстанавливают дипломатическое присутствие в столицах с расчетом на еще более плодотворную совместную работу по развитию политических, торгово-экономических и гуманитарных белорусско-словацких связей", - отметил Лукашенко в поздравлении президенту Словакии Петеру Пеллегрини и премьер-министру Роберту Фицо с национальным праздником Днем образования Словацкой Республики. Текст поздравления приводит пресс-служба белорусского президента.

"Позитивный и благожелательный характер двусторонних отношений, особенно в условиях внешнего давления и противодействия, является движущей силой для прогрессивных идей и совместных проектов. Уверен, что восстановление полноценного взаимного дипломатического присутствия, которое завершится открытием в этом году посольства Республики Беларусь в Братиславе, значительно расширит возможности для практических предложений во всех сферах, в том числе торговле, инвестициях, промышленной кооперации, научно-техническом взаимодействии, культуре, образовании и спорте", - подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко также отметил, что будет рад видеть Фицо в Белоруссии для обсуждения стратегических тем межгосударственного сотрудничества.

Александр Лукашенко Белоруссия Словакия
