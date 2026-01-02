Сильное землетрясение произошло у тихоокеанского побережья Мексики

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в пятницу в Тихом океане близ мексиканского штата Герреро, сообщает агентство EFE со ссылкой на Национальную сейсмологическую службу Мексики.

При этом, подземные толчки ощутили не только в Герреро, но и в ряде городов, расположенных в других штатах, в том числе - в столице страны Мехико.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что несмотря на достаточно большую силу землетрясения, пока данных о жертвах и существенных разрушениях не поступало.