Такаити переизбрали на пост премьера Японии
Фото: Tomohiro Ohsumi/Getty Images

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Парламент Японии в среду официально переизбрал Санаэ Такаити на пост премьер-министра после того, как правящая коалиция одержала убедительную победу на недавних внеочередных парламентских выборах, сообщает Kyodo.

Перед началом специальной сессии парламента кабмин Японии ушел в отставку, как того требует конституция. Позднее Такаити обнародует состав нового кабмина. Ожидается, что все министры сохранят должности. Так, на посту должны остаться глава МИД Тосимицу Мотэги, министр обороны Синдзиро Коидзуми, министр финансов Сацуки Катаяма.

На досрочных выборах 8 февраля Либерально-демократическая партия во главе с Такаити нарастила присутствие в парламенте с 198 до 316 мест, а союзная ей Партия инноваций с 36 до 38 мест, что стало крупнейшей победой правящих сил. В свою очередь у оппозиционного альянса партий "Комэйто" и Конституционно-демократической партии представительство снизилось с 167 до 49 мест.

В миреПравящая партия Японии заняла рекордные две трети мест в нижней палате парламентаПравящая партия Японии заняла рекордные две трети мест в нижней палате парламентаЧитать подробнее

Такаити известна "жесткими взглядами на безопасность". Она выступает, в частности, за пересмотр девятой статьи японской конституции 1947 года, провозглашающей отказ страны от милитаризма. После победы Такаити заявляла о планах внести изменения в конституцию Японии, но подробности приводить не стала. Для подобной инициативы нужно одобрения двух третей обоих палат парламента, а затем общенациональный референдум. Японские СМИ отмечали, что в конституцию страны не вносили изменения со времени ее принятия в 1947 году.

Но, поясняет Associated Press, ее первыми задачами, скорее всего, станет борьба с ростом цен и стагнирующими зарплатами, принятие бюджета, отложенного из-за выборов.

Высказывания Такаити о Тайване ранее привели к охлаждению отношений с КНР. Одновременно, в минувшем декабре, Такаити заявила, что годовые расходы Японии на оборону достигли 2% от ВВП - раньше, чем изначально планировалось на 2027 год. Позднее кабинет министров Японии одобрил план оборонного бюджета страны с рекордными тратами в $58 млрд. По данным AP, в Токио рассматривают возможность разрабатывать атомные подводные лодки, а Такаити желает нарастить обмен разведданными с США, Британией и Австралией. Также она хочет усилить борьбу со шпионажем в Японии.

Президент США Дональд Трамп высказывал поддержку Такаити перед выборами. Такаити предлагала усилить контроль за миграцией и иностранцами/

Япония Санаэ Такаити
