Источник назвал безупречно организованными переговоры по Украине в Женеве

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Российская делегация выразила удовлетворение организацией швейцарской стороной переговоров по украинскому урегулированию в Женеве.

"Швейцарцы - прекрасные организаторы. Визит и работа организованы безупречно", - заявил журналистам источник в российской переговорной группе.

Ранее стало известно, что российская делегация, участвовавшая в переговорах по Украине, в среду возвращается из Женевы в Москву. Об этом "Интерфаксу" заявил информированный источник. "Новый раунд пройдет в ближайшее время. Точных сроков нет", - сказал собеседник агентства.

Глава российской делегации Владимир Мединский назвал тяжелыми, но деловыми переговоры по Украине в Женеве. Их очередной раунд состоится в ближайшее время, сообщил Мединский журналистам.

Переговоры между делегациями России, Украины и США проходили в Женеве 17-18 февраля.

В российскую делегацию, помимо Мединского, вошли замглавы Генштаба РФ Игорь Костюков, замглавы МИД РФ Михаил Галузин, директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, заместитель начальника управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, начальник управления Главного управления Генштаба РФ генерал-лейтенант Александр Зорин.



