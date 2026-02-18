Ватикан отклонил приглашение Трампа войти в Совет мира

Поиск

Фото: Antonio Masiello/Getty Images

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Ватикан отказался принимать участие в Совете мира, куда его пригласил президент США Дональд Трамп. Об этом заявил в среду государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин.

"Нет, Ватикан не будет участвовать в Совете мира по Газе, из-за его особого характера, который, очевидно, не соответствует характеру других государств. (...) Однако мы принимаем во внимание, что Италия будет участвовать в качестве наблюдателя", - приводит слова Паролина газета Corriere della Sera.

Кардинал напомнил, что в прошлом месяце Святой Престол получил приглашение присоединиться к Совету.

По словам Паролина, Ватикан "принимает к сведению" выбор присоединиться, сделанный итальянским правительством, однако он также видит "некоторые критические моменты, которые должны быть решены". "Одна из проблем заключается в том, что на международном уровне именно ООН управляет этими кризисными ситуациями: это один из пунктов, на котором мы настаивали", - отметил Паролин.

Создание Совета мира было частью предложенного Трампом плана по завершению конфликта в секторе Газа. О его формировании объявили в январе 2026 года.

Около 60 лидеров стран по всему миру получили приглашения в Совет, некоторые – в качестве основателей. Первым председателем Совета мира стал Трамп.

Церемония учреждения Совета мира состоялась 22 января в Давосе.

