Начало встречи делегаций РФ-США-Украина ожидается в 11:00 по московскому времени

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Переговоры делегаций России, США и Украины в Женеве, как ожидается, возобновятся в девять часов утра по местному времени (11:00 по Москве), сообщил источник в переговорной группе.

Переговоры в Женеве проходят в закрытом формате.

Третий раунд переговоров по украинскому урегулированию РФ-США-Украина стартовал накануне в Женеве и длился шесть часов, встреча завершилась вечером.

Источник в переговорной группе сообщил, что диалог шел и в двустороннем, и в трехстороннем формате: РФ-США, РФ-Украина, РФ-США-Украина. Источник подчеркнул, что переговоры "были очень напряженными".