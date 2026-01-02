Поиск

Космические силы США в 2026 г. запустят спутники для тестирования орбитальной дозаправки

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты в текущем году планируют запустить четыре спутниковые миссии для проверки возможностей дозаправки, обслуживания и ремонта военных аппаратов, что позволит продлить срок их службы на орбите, следует из данных американских Космических сил и компаний-разработчиков.

Каждая из этих миссий, финансируемых различными подразделениями министерства обороны США, также будет включать коммерческие компоненты.

В ходе миссий будет испытываться технология маневрирования обслуживающих спутников при сближении и стыковке с военными аппаратами на орбите. Все операции будут проводиться на геостационарной орбите на высоте 35,4 тыс. км.

Космический аппарат Astroscale U.S. станет первым обслуживающим спутником, который проведет операции по дозаправке гидразином аппарата министерства обороны США. Этот маневренный космический аппарат массой 300 кг будет оснащен многоразовым баком для гидразина, что позволит осуществлять дозаправку клиентского спутника в ходе двух запланированных операций летом текущего года.

Компания SpaceLogistics корпорации Northrop Grumman планирует запустить в текущем году аппарат роботизированного обслуживания геостационарных спутников. Оснащенный автономным роботизированным манипулятором (Mission Recovery Vehicle, MRV) он захватит военный спутник и установит на нем внешний модуль с двигательной системой для продолжения работы и обеспечения возможности маневрирования.

В рамках совместной программы Tetra-5 Космических сил США с Исследовательской лабораторией ВВС на орбиту будет выведен аппарат для демонстрации автономного сближения, маневрирования и стыковки, а также операций по инспекции и дозаправке на орбите.

Кроме того, планируется реализация проекта Kamino, финансируемого подразделением оборонных инноваций министерства обороны США, который предполагает вывод на орбиту спутниковой системы, несущей гидразиновое топливо для передачи и доставки спутникам на геостационарной орбите.

