Венгрия остановила поставки дизтоплива на Украину

Венгрия остановила поставки дизтоплива на Украину
Фото: Zuzana Gogova/Getty Images

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Венгрия приостановила поставки дизельного топлива на Украину, передает агентство Bloomberg слова главы венгерского МИД Петера Сийярто.

Ранее венгерская MOL заявляла, что поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба", проходящему через территорию Украины, остановлены с 27 января как в Венгрию, так и Словакию.

В среду также стало известно, что правительство Словакии решило задействовать стратегические резервы нефти в связи с остановкой поставок по нефтепроводу "Дружба" с конца января.

Как сообщили словацкие СМИ, с запросом об этой мере к правительству обратилось руководство НПЗ "Словнафт". Министрам были переданы документы о том, что через 20-30 дней нефть должна начать поступать по Адриатическому газопроводу, который идет из Хорватии.

"Для обеспечения переходного периода до момента гарантированных бесперебойных поставок нефти на словацкий рынок, "Словнафт" запросил высвобождение стратегических нефтяных резервов в объеме 250 тысяч тонн. В руководстве "Словнафт" полагают, что этот объем обеспечит, как минимум, один месяц работы завода в минимальном режиме", - говорится в решении правительства.

Ранее Венгрия и Словакия обратились к Хорватии с просьбой организовать поставки российской нефти через нефтепровод "Адрия". Система нефтепроводов "Адрия" обеспечивает транспортировку нефти из порта Омишаль в Адриатическом море на НПЗ в Хорватии и в других странах Юго-Восточной и Центральной Европы. Мощность системы протяженностью около 630 км составляет 34 млн тонн нефти в год. Оператором нефтепровода является хорватская JANAF.

Венгрия Дружба Украина Петер Сийярто
