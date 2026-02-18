Axios сообщил о неформальных переговорах Рубио с внуком Рауля Кастро

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио на протяжении уже некоторого времени поддерживает контакт с Раулем Родригесом Кастро – внуком прежнего руководителя Кубы Рауля Кастро Руса. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на собственные источники в администрации президента США Дональда Трампа.

"Я бы не назвал это переговорами, скорее это дискуссии о будущем", - сказал один из собеседников издания, отметив, что собеседники должны прекрасно понимать друг друга ввиду кубинского происхождения Рубио, родившегося уже в США, но родители которого были вынуждены покинуть Кубу после революции 1959 года.

"Рубио и его команда видят в 41-летнем внуке Кастро и его окружении представителей молодого поколения кубинцев, ориентированных на бизнес, для которых революционный коммунизм потерпел неудачу и которые видят смысл в сближении с США", - отмечает Axios.

Издание подчеркивает, что контакты идут в обход официальных властных кубинских каналов, но это указывает на то, что 94-летний бывший лидер Кубы продолжает оставаться влиятельной персоной, принимающей решения на деле.

"Позиция администрации США заключается в том, что этот кубинский режим должен уйти, но как именно это будет выглядеть, зависит от президента Трампа, а он еще не принял решения. Рубио все еще ведет переговоры с внуком Кастро", - продолжил один из собеседников Axios.

Аналитики полагают, что на Кубе американская администрация могла бы прибегнуть к элементам варианта, примененного в Венесуэле, когда ряд прежних представителей руководства страны остаются у власти.

"На Кубе они (американцы - ИФ) ищут следующую Делси", - так изданию описал ход контактов Рубио и Кастро-младшего информированный источник, имея ввиду Делси Родригес – бывшего вице-президента Венесуэлы, которая заняла пост временного президента страны после того, как США отстранили от власти президента Николаса Мадуро.

При этом, в американской администрации подчеркивают, что Рубио не вел никаких переговоров ни с нынешним президентом Кубы Мигелем Диасом-Канелем, ни с какими-либо другими высокопоставленными лицами.