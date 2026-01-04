Военные РФ сообщили о взятом под контроль населенном пункте Подолы в Харьковской области

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Подолы Харьковской области, сообщает министерство обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных действий взяли под контроль населённый пункт Подолы Харьковской области", - сказано в сообщении Минобороны, распространённом в воскресенье.

В ходе боёв войсками группировки "Запад" за сутки нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населённых пунктов Благодатовка, Староверовка, Грушевка, Нечволодовка Харьковской области, Лозовое и Рубцов (ДНР). Потери противника составили до 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, 155-мм гаубица М198 и три склада боеприпасов, говорится в сводке.

Подразделения группировки войск "Север" в течение суток улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Кондратовка и Писаревка Сумской области. Нанесено поражение подразделениям трёх механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Волчанские Хутора, Золочев, Жуков Яр и Рясное Харьковской области.

Здесь ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, три автомобиля и орудие полевой артиллерии. Уничтожены три склада материальных средств, информирует Минобороны.

По его данным, подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям четырёх механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населённых пунктов Алексеево-Дружковка, Константиновка, Новопавловка, Славянск и Резниковка (ДНР). Противник потерял более 180 военнослужащих, бронетранспортер М113, семь боевых бронированных машин и 14 автомобилей. Уничтожены два склада материальных средств и склад горючего.

Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Торское, Гришино, Доброполье, Гулево, Белицкое, Торецкое, Удачное, Вольное (ДНР), Новопавловка и Диброва Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили до 410 военнослужащих, БТР, четыре бронеавтомобиля "Казак", семь пикапов, 105-мм орудие М119 и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, говорится в сводке.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, трёх штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Верхняя Терса, Зализничное, Цветковое и Воздвижевка Запорожской области. ВСУ потеряли до 275 военнослужащих, девять боевых бронированных машин и пять автомобилей", - сказано в сообщении.

Войска группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Орехов Запорожской области, Садовое Херсонской области и города Херсон. Уничтожено до 35 украинских военнослужащих, 11 автомобилей и станция РЭБ, информирует российское военное ведомство.