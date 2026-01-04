Поиск

Китай по итогам 11 месяцев занял почти 90% в закупках рапсового масла в РФ

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Китай за 11 месяцев 2025 года импортировал российского рапсового масла более чем на $1,2 млрд, что составило 88% в экспорте этого масла из РФ. Об этом сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

Всего за этот период РФ экспортировала 1,4 млн тонн рапсового масла, что на 29% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Экспортная выручка выросла на 45% до $1,4 млрд.

Кроме Китая, российское рапсовое масло поставлялось также в Иран, Норвегию, Тунис и Латвию.

Согласно данным мировой статистики, на которые ссылается "Агроэкспорт", лидером в поставках рапсового масла на мировой рынок в натуральном выражении после подведения итогов 2025 года останется Канада. Россия сохранит второе место, третьей будет Германия.

Максимальный объем российского экспорта рапсового масла был зафиксирован в 2023 году, когда за рубеж было отгружено около 1,6 млн тонн на сумму более $1,6 млрд.

