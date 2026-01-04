Франция завершает создание эскадрильи боевых дронов

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Война завтрашнего дня будет в значительной степени автоматизированной на море, на суше и на очень больших высотах, поэтому Франция создает эскадрилью истребительных дронов, сообщил французский генерал Брюно Барац.

Этот генерал возглавляет Командование будущих боевых действий (CCF), созданное в 2023 году, которое включает около 200 экспертов - военнослужащих и гражданских специалистов - и функционирует как своего рода "диспетчерская вышка" сухопутных войск, объясняет газета Le Parisien в комментарии к интервью Бараца, опубликованному в воскресенье.

По словам генерала, во французских вооруженных силах завершается "создание эскадрильи истребительных дронов в составе 1-го полка морской пехоты, это 400 дронов с легкими транспортными средствами, способными самостоятельно управлять беспилотниками". Оператор будет назначать задачи, а платформы будут их выполнять, уточнил Барац.

Описывая нынешнюю ситуацию с беспилотниками в вооруженных силах, он отметил, что Франция заказала 1 тыс. боевых дронов в июле прошлого года, и это, по его мнению, не так уж много.

"Мы закупаем их регулярно. В общей сложности у нас от 6 тыс. до 8 тыс. дронов. Сложность в том, что мы не находимся в состоянии войны. Если нас завтра атакуют, мы сможем производить их тысячи в день, столько же, сколько украинцы. И у нас начинает формироваться каталог изделий, которые военнослужащие смогут самостоятельно изготавливать на 3D-принтерах, и не только дроны", - продолжил Барац.

Он рассчитывает, что промышленность также была бы способна "производить огромные объемы в условиях военной экономики", хотя, полагает генерал, суть не в количестве дронов, а в возможности обеспечить управление их совместным полётом и проводить операции без использования GPS.

Отвечая на вопрос о недостатках в развитии этого направления, Барац указал, в частности, на то, что двигатели для микродронов производятся в Китае. "Это серьёзная проблема, необходима настоящая стратегическая работа по диверсификации источников поставок", - отметил генерал.

Он также подчеркнул высокие качества инженерного сообщества во Франции, которое считает креативным, высококвалифицированным и способным предлагать решения, требующие малых затрат. Но "бюрократия и нормативное регулирование тормозят это".

"Проще говоря, у нас есть гибкость, но нет свободы манёвра. Мы над этим работаем", - заявил генерал Барац.